Баскетболисты «Нижнего Новгорода» вырвали победу у «Астаны»

СЕГОДНЯ 13:08 2019-12-08T13:09:11+03:00

Подопечные Лукича стали первыми, кому удалось обыграть нурсултанцев на их площадке в этом сезоне

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Баскетбольный клуб «Нижний Новгород» вырвал победу у «Астаны» 7 декабря. Подопечные Зорана Лукича стали первыми, кому удалось обыграть нурсултанцев на их площадке в этом сезоне, говорится на сайте БК «НН».

После напряженной борьбы за лидерство черно-белые сумели победить со счетом 84:79. Вдобавок ко всему нижегородцы обновили собственный рекорд сезона по количеству забитых дальних бросков. Их на минувшем мачте было 11.

Браун (24, 3 пд, 6 рп, 2 пх), Уиллис (20, 13 пд, 2 рп), Комолов (14, 3 пд, 3 пх), Стребков (10, 2 пд, 4 рп), Ганькевич (7, 4 пд, 2 рп, 2 пх), Антипов (6, 3 пд), Астапкович (3, 4 пд).

- В первую очередь хочу поздравить свой коллектив с очень важной победой на выезде. Фактически мы контролировали всю игру, - заявил тренер БК «НН» Зоран Лукич. - В концовке потеряли концентрацию, а у соперника получилось сократить отставание. Нам нужно поработать над своей игрой в такие моменты.

Ранее «Комсомолка» писала, что нижегородский хоккейный клуб «Старт» на выезде обыграл «Кузбасс» из Кемерово.

ИСТОЧНИК KP.RU