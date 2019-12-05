Ремонт инженерных сетей в Автозаводском районе Нижнего Новгорода завершится поздним вечером

СЕГОДНЯ 17:23 2019-12-05T17:23:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня примерно в полдень жители Автозаводского района Нижнего Новгорода остались без горячей воды. Об этом сообщает Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Авария на инженерных сетях оставила без горячей воды 103 многоквартирных дома с общим количеством жителей 9950 человек, а также 14 объектов соцсферы — 12 детских садов и две школы.

Теплоснабжение не нарушено.

По данным источника, ориентировочное время завершения ремонтно-восстановительных работ – 22.00.

Напомним, ранее из-за аварий на инженерных сетях оставались жители Ленинского, Нижегородского и Советского районов - всего более 400 домов. Дважды за последние две недели коммунальщики в авральном режиме восстанавливали подачу тепла в Дзержинске.

К слову, на перебои с отоплением жалуются и жители Советского района.

ИСТОЧНИК KP.RU