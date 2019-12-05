Ремонт инженерных сетей в Автозаводском районе Нижнего Новгорода завершится поздним вечером
Сегодня примерно в полдень жители Автозаводского района Нижнего Новгорода остались без горячей воды. Об этом сообщает Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Авария на инженерных сетях оставила без горячей воды 103 многоквартирных дома с общим количеством жителей 9950 человек, а также 14 объектов соцсферы — 12 детских садов и две школы.
Теплоснабжение не нарушено.
По данным источника, ориентировочное время завершения ремонтно-восстановительных работ – 22.00.
Напомним, ранее из-за аварий на инженерных сетях оставались жители Ленинского, Нижегородского и Советского районов - всего более 400 домов. Дважды за последние две недели коммунальщики в авральном режиме восстанавливали подачу тепла в Дзержинске.
К слову, на перебои с отоплением жалуются и жители Советского района.
ИСТОЧНИК KP.RU