В Нижнем Новгороде пройдет Международная неделя моды "Matryoshka-fashion-week"

СЕГОДНЯ 16:15 2019-12-05T16:44:11+03:00

Победители конкурса получат сертификаты на участие в фестивалях «Русский силуэт», который пройдет в Москве, в фестивале «Pisa-fashion days» (Италия), «Променад Российской моды» (Милан, Италия).

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6-7 декабря 2019 года в третий раз в Нижнем Новгороде состоится Международная неделя моды "Matryoshka-fashion-week". Событие внесено в официальный график модных недель страны и соберет в эти дни лидеров модной индустрии, руководителей предприятий легкой промышленности, дизайнеров, байеров и просто любителей моды. Об этом сообщили в министерстве промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области.

Победители конкурса получат сертификаты на участие в фестивалях «Русский силуэт», который пройдет в Москве, в фестивале «Pisa-fashion days» (Италия), «Променад Российской моды» (Милан, Италия), а также фирменные статуэтки конкурса, призы и подарки партнеров фестиваля.

Мероприятие организуется Нижегородским региональным отделением Союза Дизайнеров России и кластером легкой промышленности Нижегородской области при поддержке правительства Нижегородской области в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Одним из главных событий "Matryoshka-fashion-week" станет конкурс дизайнеров, авторских ателье, мастерских и производителей одежды и аксессуаров, текстиля, предметов интерьера, мебели, товаров народного потребления. Тема конкурса - «Поиск нового национального стиля. Современные интерпретации народных художественных промыслов, прикладного творчества, ремесел, национальных узоров и образов исторических и культурных тем России».

«Конкурс поможет выявить новые имена дизайнеров и производителей, в своем творчестве полагающихся на традиции, старинные техники, историю своего народа, малой родины и России в целом, но создающих современный востребованный продукт. Организаторы получили более 100 заявок, 20 из которых вышли в финал», - сообщила руководитель кластера легкой промышленности Ольга Рыхлова.

Центральным событием мероприятия станет финальное гала-шоу, которое состоится 7 декабря в 17.00 в Гербовом зале Нижегородской ярмарки. В нем примут участие финалисты конкурса из Нижнего Новгорода, Сарова, Москвы, Кирова и Петрозаводска.

ИСТОЧНИК KP.RU