Поселок «Луч» в Нижнем Новгороде газифицируют

СЕГОДНЯ 15:47 2019-12-05T15:47:59+03:00

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил ускорить работу по газификации поселка Луч в Нижнем Новгороде. Вопрос о том, когда в Луче появится газ, задала жительница поселка Рамиля Харитдинова в программе одного из телеканалов.

Поселок расположен почти в центре города, но жители до сих пор вынуждены отапливать свои дома дровами. К слову, в поселке более 90 домов.

Как отметил губернатор, строительство газопровода среднего давления, который позволит газифицировать Луч, а также деревни Бешенцево и Мордвинцево в Приокском районе Нижнего Новгорода, включено в Адресную инвестиционную программу Нижегородской области на 2019-2021 годы.

«Администрации Нижнего Новгорода необходимо в максимально короткие сроки завершить разработку проекта газификации этих поселков и деревень, входящих в состав Нижнего Новгорода, и приступить к строительным работам. Средства в бюджете региона заложены», - подчеркнул Глеб Никитин.

Напомним, ранее Глеб Никитин поручил разработать проектно-сметную документацию по газификации поселка Куриха и деревни Варнаево Вознесенского района.

ИСТОЧНИК KP.RU