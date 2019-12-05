2019-12-05T15:23:10+03:00
Общество

Хормейстер из Арзамасского района стал лауреатом премии Правительства РФ

Награждение прошло в Москве 4 декабря
Елена ЛАЗАРЕВА
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В Москве на сцене Концертного зала имени П.И.Чайковского состоялось награждение лауреатов премии Правительства Российской Федерации «Душа России – 2019», сообщает управление по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода.

В числе награждённых лауреатов - хормейстер народного образцового самодеятельного коллектива «Водоватовские ребята» Дома культуры села Водоватово Арзамасского района Иван Шечков. Премия Правительства РФ «Душа России» была вручена ему в номинации «Народное пение» - за вклад в развитие народного творчества.

С высокой наградой лауреата поздравил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. «Активная творческая деятельность Ивана Шечкова и его коллег послужила одним из решающих факторов при включении строительства Дома культуры села Водоватово в региональную адресную инвестиционную программу», - отметил губернатор. «Хочется, чтобы эта победа стала стимулом и для других творческих коллективов проявить себя. Знаю, что в Нижегородской области очень много талантливых и ярких людей. Важно, чтобы их потенциал мог быть реализован и на уровне страны», - добавил Глеб Никитин.

К слову, Нижегородская область является инициатором премии «Душа России». В декабре 2001 года впервые в России была учреждена ежегодная премия губернатора Нижегородской области «Душа России» за заслуги в сфере народного художественного творчества по пяти номинациям. С тех пор ее лауреатами стали более 200 лучших исполнителей и коллективов народного творчества, мастеров декоративно-прикладного искусства, руководителей органов и учреждений культуры области.

Статус Правительственной награды Премия «Душа России» получила 18 сентября 2006 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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