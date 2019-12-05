2019-12-05T14:52:45+03:00
Общество

Эксперты ОНФ предлагают ввести дисциплинарную и финансовую ответственность за срыв сроков нацпроектов

В частности, сорваны все сроки благоустройства Гребного канала в Нижнем Новгороде
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Эксперты нижегородского ОНФ провели рейд по благоустраиваемым в Нижнем Новгороде территориям – в частности, по Гребному каналу, где до сих пор не завершились работы в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды».

Напомним, комплексным благоустройством Гребного канала по контракту с городской администрацией Нижнего Новгорода занимается московское ООО «Смарт». В соответствии с проектом здесь еще летом должны были появиться скамейки, урны, информационные стенды, озеленение и терраса. Потом сроки перенесли на октябрь, но территория не сдана до сих пор.

- Дело до сих пор очень далеко до завершения. Строители работают над возведением павильона, а до скамеек, дорожек и урн еще даже не дошло, - рассказал сопредседатель регионального штаба ОНФ Борис Караганов.

Подрядчики уверяют – в декабре все работы уж точно будут завершены. Однако эксперты ОНФ беспокоятся, что качество такого благоустройства может оказаться ниже заявленного – ведь на дворе уже зима.

- Народный фронт уже неоднократно заявлял, что будет обращаться в правительство области с предложением разработать четкую систему ответственности – дисциплинарной и финансовой – за срыв сроков или неудовлетворительное качество работы в рамках национального проекта ФКГС. И чиновники, и подрядчики, и общественность должны это четко понимать. Возможно, тогда мы не будем строить пляжи и детские площадки в декабре? - подытожил итоги рейда Борис Караганов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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