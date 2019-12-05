2019-12-05T13:51:47+03:00
Общество

Завод по переработке вторичных полимеров открылся в Нижнем Новгороде

Предприятие является самым крупным по мощности переработки вторсырья в России
Елена ЛАЗАРЕВА
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4 декабря 2019 года в Нижнем Новгороде открылся завод по переработке вторичных полимеров «Фантастик Пластик». Завод был построен в рамках реализации национального проекта «Экология». В торжественном запуске приняли участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, исполнительный директор Ассоциации операторов, организаций и специалистов в сфере обращения с отходами «Чистая страна» Руслан Губайдуллин и председатель совета директоров компании «Маг Груп» Александр Новиков.

«Открытие любого предприятия важно для региона и его жителей. Конкретно на этом было создано более 115 рабочих мест. Завод является крупнейшим по мощности в России, и я горжусь, что именно в Нижегородской области открылось такое предприятие. Современное оборудование позволяет переработать весь пластик, который образуется в регионе. Это реальный прорыв в экологической отрасли страны. Также запуск предприятия способствует достижению показателей национального проекта «Экология», - отметил Глеб Никитин.

На заводе будет проходить обработка и утилизация полиэтилена высокого давления (ПВД), полиэтилена низкого давления (ПНД) и ПЭТ-бутылок. Из них будет производиться ПЭТ - флекс (прозрачный и цветной), ПВД, ЛПВД и ПНД гранулят. Из этих материалов в дальнейшем можно будет вновь создать изделия из пластика.

Мощность предприятия составляет 20 тысяч тонн отходов полимеров в год. В составе комплекса функционируют: линия по переработке ПЭТ – 1500 кг/час, линия по переработке ПВД и ПНД - 700 кг/час.

«На полную мощность планируем выйти в первом квартале 2020 года. Объем инвестиций в проект составил порядка 759 миллионов рублей», - добавил генеральный директор завода «Фантастик Пластик» Сергей Халевский.

ИСТОЧНИК KP.RU

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