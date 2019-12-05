Баскетбольный клуб «Нижний Новгород» прервал серию неудач

СЕГОДНЯ 12:16 2019-12-05T12:16:48+03:00

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«Нижний Новгород» прервал серию из шести поражений, обыграв на домашнем паркете ВЭФ из Латвии в Лиге Чемпионов. Победа 4 декабря помогла нашей команде подняться на третью строчку в группе С и закрепить в зоне плей-офф.

Главной проблемой «Нижнего» в защите стали большие ВЭФа. Латвийские защитники легко находили пространство для передачи в трехсекундную зону, а там нижегородцы с центровыми латышей Мадсеном и Краиной не справлялись.

Ситуация на паркете поменялась с выходом Георгия Жбанова. Он добавил энергии и скорости. Первая четверть осталась за хозяевами паркета – 21:16.

Начало второго отрезка также прошло под знаком «НН». Гостям удалось сравнять счет, но половину матча «Нижний Новгород» все-таки закончил с небольшим преимуществом – 41:37.

А вот перед заключительной четвертью в лидерах ушли гости – 61:69.

В четвертой четверти нижегородцы с трудом, но сумели отыграться, хотя исход игры был непонятен до самых последних секунд. Би Браун положил дальний средний - 80:78 за 4 секунды до сирены. Тренер латышей Янис Гайлитис взял тайм-аут, но после него ВЭФ не забил.

Итог встречи — 80:78 в пользу нижегородских баскетболистов!

По информации официального сайта БК «Нижний Новгород»

ИСТОЧНИК KP.RU