2019-12-05T09:53:26+03:00
Общество

Нижегородский форум вышел на федеральный уровень

Почти 300 участников из 10 регионов собрались на форуме «Добрый бизнес»
Елена ЛАЗАРЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Форум проводится в Нижегородской области уже в третий раз, но в этом году он впервые стал федеральным. Об этом на открытии форума сообщил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

По словам заместителя исполнительного директора Фонда региональных социальных программ «Наше будущее» Евгения Рахновского, Нижегородская область была выбрана местом проведения форума не случайно. В регионе создана развитая система поддержки социального предпринимательства, включающая гранты, консалтинг и другие формы поддержки социального бизнеса.

Участники форума могут обменяться опытом развития социального предпринимательства и передачи государственных услуг в социальной сфере в негосударственный сектор, обсудить перспективы применения закона о социальном предпринимательстве, презентация существующих механизмов поддержки социальных предпринимателей и социально ориентированных некоммерческих организаций.

В двухдневной программе мероприятия – экспертные и дискуссионные площадки, хакатон социальных проектов, где участники смогут предложить новые идеи для развития социального бизнеса, презентация лучших проектов в сфере «доброго бизнеса» и награждение победителей региональных конкурсов социальных предпринимателей.

Напомним, о действующих в Нижегородской области мерах поддержки бизнеса можно узнать в центре и на горячей линии 8-800-301-29-94 «Мой бизнес».

Напомним также, что по решению губернатора Глеба Никитина Нижегородская область начала работу по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Музей истории елочных игрушек открылся в Нижнем Новгороде
В Нижнем Новгороде возможны небольшие осадки
Новогодняя иллюминация впервые озарит Светлоярский парк в Нижнем Новгороде
13000 рублей заплатит дзержинец, покусавший полицейского
Приостановлена работа 1,6% детских садиков и школ Нижегородской области из-за профилактики гриппа
Известный блогер выпустил ролики о знаменитых нижегородцах
В Воротынском районе утонул рыбак
Около 130 км нижегородских дорог отремонтируют по новым технологиям в 2020 году
Движение на проспекте Гагарина снова перекроют из-за хоккейного матча
Почетное консульство Венгрии возобновит свою работу в Нижнем Новгороде
Мошенники выманили у студента из Марокко 54 тысячи рублей, представившись сотрудниками банка
Мужчины в медицинской маске и капюшонах выкрали из квартиры сейф с деньгами и ювелирные украшения
Миллион рублей ущерба: Советник гендиректора крупной компании самовольно изменил параметры договора
На стадионе «Нижний Новгород» откроется зимний спортивный город
Ограждение в нижегородском парке Дубки восстановят сегодня
Врач-стоматолог, делая ставки на спорт, отдал мошенникам 250 тысяч рублей
Господдержку более чем на 300 млн руб. получили нижегородские инновационные проекты
Баскетболисты «Нижнего Новгорода» принимают команду из Латвии
Директор школы выплатил фиктивному работнику 500 тысяч рублей
Нижегородке сломали скулу после перепалки с незнакомцем
Несколько десятков жителей Нижегородской области отрезаны от «большой земли»
Комиссия минимущества проверила участки на нижегородском Гребном канале
Баскетболисты «Нижнего Новгорода» уступили подмосковным «Химкам»
Полина Гагарина встретилась с нижегородским фанатом
Выбраны территории для благоустройства в Чкаловске и Городце
Завершился ремонт пешеходных мостов в Московском районе
В Нижегородской области заканчивается выбор подрядчиков на ремонт дорог
В Нижнем Новгороде к вечеру ожидается небольшое похолодание