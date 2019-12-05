Нижегородский форум вышел на федеральный уровень

СЕГОДНЯ 09:53 2019-12-05T09:53:26+03:00

Почти 300 участников из 10 регионов собрались на форуме «Добрый бизнес»

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Форум проводится в Нижегородской области уже в третий раз, но в этом году он впервые стал федеральным. Об этом на открытии форума сообщил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

По словам заместителя исполнительного директора Фонда региональных социальных программ «Наше будущее» Евгения Рахновского, Нижегородская область была выбрана местом проведения форума не случайно. В регионе создана развитая система поддержки социального предпринимательства, включающая гранты, консалтинг и другие формы поддержки социального бизнеса.

Участники форума могут обменяться опытом развития социального предпринимательства и передачи государственных услуг в социальной сфере в негосударственный сектор, обсудить перспективы применения закона о социальном предпринимательстве, презентация существующих механизмов поддержки социальных предпринимателей и социально ориентированных некоммерческих организаций.

В двухдневной программе мероприятия – экспертные и дискуссионные площадки, хакатон социальных проектов, где участники смогут предложить новые идеи для развития социального бизнеса, презентация лучших проектов в сфере «доброго бизнеса» и награждение победителей региональных конкурсов социальных предпринимателей.

Напомним, о действующих в Нижегородской области мерах поддержки бизнеса можно узнать в центре и на горячей линии 8-800-301-29-94 «Мой бизнес».

Напомним также, что по решению губернатора Глеба Никитина Нижегородская область начала работу по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

ИСТОЧНИК KP.RU