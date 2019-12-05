В Нижнем Новгороде возможны небольшие осадки

СЕГОДНЯ 08:27 2019-12-05T08:27:27+03:00

К ночи температура упадет до 0 градусов

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По данным Гидрометеоцентра, сейчас в Нижнем Новгороде 1 градус тепла.

В течение дня ожидается облачная погода, вечером и ночью возможны небольшие осадки.

Ветер западный, 3 метра в секунду, влажность в течение дня 75-79%. Атмосферное давление — 740 миллиметра ртутного столба.

В течение дня температура воздуха снизится незначительно - до 0 градусов. Ветер немного усилится - до 6 метров в секунду, и сменит направление на юго-западный. Магнитное поле спокойное.

К ночи температура упадет до 0 градусов, возможны небольшие осадки. Погода на уровне 0-2 градусов сохранится в течение недели. Самым теплым днем недели, по прогнозам синоптиков, будет воскресенье - до +2 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU