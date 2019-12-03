Завершился ремонт пешеходных мостов в Московском районе

СЕГОДНЯ 10:13 2019-12-03T10:13:51+03:00

Общая сумма на ремонт всех объектов — почти миллион рублей

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В Московском районе завершился ремонт искусственных дорожных сооружений через реку Левинка, сообщает Управление по связям со СМИ

администрации Нижнего Новгорода. Всего отремонтировано шесть пешеходных мостов: по ул. Березовская, 2 (около школы №74), ул. Линдовская, 50, пер. Рессорный (ул. Красных Зорь, 17), ул. Березовская, 102, Московское шоссе (вблизи остановки «Ул. Березовская») и в сквере по ул. Красных Зорь.

«Для жителей района данные мосты имеют огромное значение. Пешеходные путепроводы используются горожанами для передвижения к социально-значимым объектам. Так, мостик на Московском шоссе - это, прежде всего, путь к школе. Мост на ул. Красные Зори связывает две части Московского района, который разделила река Левинка. Прежние мосты не видели ремонтов более 10 лет, поэтому жители неоднократно обращались с просьбой их отремонтировать», - отметил глава администрации Московского района Владимир Кропотин.

Общая сумма на ремонт всех шести объектов составила 932,5 тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU