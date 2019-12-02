2019-12-02T16:37:03+03:00
Общество

Грандиозный финал конкурса «Мистер Нижний Новгород - 2019» состоится 15 декабря

Организаторы обещают живую музыку, костюмированное шоу и фуршет
Анна МИГАЛОВА
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Организаторы предлагают нижегородцам погрузиться в мир магии и волшебства.Организаторы предлагают нижегородцам погрузиться в мир магии и волшебства.
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Грандиозный финал юбилейного конкурса «Мистер Нижний Новгород - 2019» (18+) пройдет в арт-пространстве «Особняк 1857» 15 декабря. Тринадцать финалистов станут участниками The Magic Show, а также будут бороться за почетный титул.

По словам организаторов, гостей мероприятия ждут выступления лучших артистов приволжской столицы, живая музыка, костюмированное шоу, фуршет, лотерея от партнеров конкурса и награждение финалистов. Вести вечеринку в стиле 19 века будут Наталья Ветер и Александр Голубев. Почетным гостем станет «Мисс ООН Земли 2019» Дарья Цыбина.

- Приглашаем вас стать частью этого невероятного события и погрузиться в мир магии и волшебства. В программе: скрипичное шоу Fieria, фокусник-иллюзионист Александр Грин, танцевальный коллектив «Ярко» и многое другое, - уточнили организаторы конкурса «Мистер Нижний Новгород».

Сбор гостей назначен на 18.00. Однако уже в 19.00 двери «Особняка 1857» закроются, и начнется развлекательная программа.

Кстати, побывать на финале конкурсе сможет каждый. Стоимость «мужского» билета - 1000 рублей, «женского» - 500 рублей. На входе будет фейсконтроль. Приобрести билеты можно у организаторов: 8-953-551-00-05 (Екатерина), 8-930-803-32-19 (Полина).

ИСТОЧНИК KP.RU

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