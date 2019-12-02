2019-12-02T13:57:20+03:00
Общество

Нижегородские студенты представят беспилотник на конкурсе UP GREAT

Победителем станет участник, чье транспортное средство сможет преодолеть мировой технологический барьер
Елена ЛАЗАРЕВА
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Соревнования пройдут 10 декабря на полигоне Центра испытаний «НАМИ» в Подмосковье, сообщается на сайте конкурса. Задача финалистов — создать и продемонстрировать беспилотный автомобиль, способный передвигаться по городу в условиях русской зимы на уровне среднестатистического водителя.

В масс-старте беспилотников примут участие пять команд: НГТУ (Нижний Новгород), StarLine (Санкт-Петербург), Авто-РТК (Таганрог, Курск), Зимний город МАДИ (Москва) и BaseTracK (Москва). Победителем станет участник, чье транспортное средство сможет преодолеть мировой технологический барьер — проехать 50 км по зимним дорогам быстрее чем за три часа, соблюдая при этом правила дорожного движения.

Организаторы создадут условия, максимально приближенные к реальности, с имитацией движения пешеходов и других участников дорожного движения. Кроме того, беспилотникам придется бороться еще и с погодой - метелью, гололедом, мокрым снегом.

Призовой фонд конкурса составит 175 млн руб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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