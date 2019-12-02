2019-12-02T13:13:11+03:00
Общество

Более 2000 запросов нижегородцев в соцсетях отработано в Нижегородской области в ноябре

Активнее всего сообщали о своих проблемах жители Нижнего Новгорода и Дзержинска
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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В течение ноября органами исполнительной власти Нижегородской области было отработано более 2000 сообщений в социальных сетях – запросов, вопросов и проблем. Об этом «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» сообщили в ситуационном центре регионального проекта Инцидент-менеджмент.

Согласно информации, около 1800 сообщений пришли из социальной сети «ВКонтакте». Среднее время ожидания ответа от органов власти составило 10 часов 59 минут.

Около 25% всех отработанных сообщений были по теме дорог: состояние дорожного полотна, ямочный ремонт, капитальный ремонт. Кроме того, основными темами в течение месяца были благоустройство, реформа ТКО, общественный транспорт и здравоохранение.

Районы-лидеры по количеству сообщений:

- Нижний Новгород

- Дзержинск

- Арзамас

- Кстовский район

- Саров

ИСТОЧНИК KP.RU

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