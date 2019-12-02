Более 2000 запросов нижегородцев в соцсетях отработано в Нижегородской области в ноябре
В течение ноября органами исполнительной власти Нижегородской области было отработано более 2000 сообщений в социальных сетях – запросов, вопросов и проблем. Об этом «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» сообщили в ситуационном центре регионального проекта Инцидент-менеджмент.
Согласно информации, около 1800 сообщений пришли из социальной сети «ВКонтакте». Среднее время ожидания ответа от органов власти составило 10 часов 59 минут.
Около 25% всех отработанных сообщений были по теме дорог: состояние дорожного полотна, ямочный ремонт, капитальный ремонт. Кроме того, основными темами в течение месяца были благоустройство, реформа ТКО, общественный транспорт и здравоохранение.
Районы-лидеры по количеству сообщений:
- Нижний Новгород
- Дзержинск
- Арзамас
- Кстовский район
- Саров
ИСТОЧНИК KP.RU