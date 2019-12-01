2019-12-01T16:44:03+03:00
Общество

Фура сложилась пополам в Кстовском районе

Большегруз влетел в отбойник
Елена ЛАЗАРЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Авария произошла в Кстовском районе вблизи села Ликеево. О произошедшем пишут очевидцы в социальных сетях. Судя по фото, фура влетела в отбойник. Также сегодня в ДТП в Нижнем Новгороде попали две маршрутки.

Напомним, что вчера иномарка врезалась в трамвай. По словам очевидцев, водитель автомобиля пытался подрезать трамвай в районе ДК «ГАЗ» в Автозаводском районе

Также вчера в Канавинском районе произошло ДТП со смертельным исходом. Как сообщает Отдел информации и общественных связей ГУ МВД России по Нижегородской области, по предварительной информации, водитель, управляющий автомобилем иностранного производства, двигаясь по улице Марата, на нерегулируемом пешеходном переходе наехал на двух пешеходов.

В результате дорожно-транспортного происшествия один человек погиб, второй пострадавший находится в реанимации. Точные обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24