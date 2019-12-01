Фура сложилась пополам в Кстовском районе

СЕГОДНЯ 16:43 2019-12-01T16:44:03+03:00

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Авария произошла в Кстовском районе вблизи села Ликеево. О произошедшем пишут очевидцы в социальных сетях. Судя по фото, фура влетела в отбойник. Также сегодня в ДТП в Нижнем Новгороде попали две маршрутки.

Напомним, что вчера иномарка врезалась в трамвай. По словам очевидцев, водитель автомобиля пытался подрезать трамвай в районе ДК «ГАЗ» в Автозаводском районе

Также вчера в Канавинском районе произошло ДТП со смертельным исходом. Как сообщает Отдел информации и общественных связей ГУ МВД России по Нижегородской области, по предварительной информации, водитель, управляющий автомобилем иностранного производства, двигаясь по улице Марата, на нерегулируемом пешеходном переходе наехал на двух пешеходов.

В результате дорожно-транспортного происшествия один человек погиб, второй пострадавший находится в реанимации. Точные обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU