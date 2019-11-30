Сильная метель ожидает нижегородцев в выходные

СЕГОДНЯ 11:30 2019-11-30T11:30:03+03:00

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Погода в Нижегородской области окончательно испортилась – в эти выходные горожан ожидает мокрый снег и гололедица. Об этом свидетельствуют данные портала погоды Gismeteo.ru.

В первой половине дня в субботу, 30 ноября 2019 года, будет пасмурно, иногда возможны осадки. Температура воздуха составит -2 градуса Цельсия. В течение дня станет теплеть, и к вечеру столбики термометров поднимутся до +1 градуса и начнет идти мокрый снег, временами переходящий в дождь.

В ночь на воскресенье, 1 декабря 2019 года, снегопад усилится. Снег будет идти всю ночь и продолжится до самого вечера. Температура воздуха в течение дня будет падать – с 0 градусов утром до -7 к ночи. Поэтому на дорогах вероятны накаты и гололедица.

Следующая неделя тоже станет вполне зимней – каждый день синоптики прогнозируют небольшие осадки в виде снега, а температура воздуха составит -4…-6 градусов Цельсия.

ИСТОЧНИК KP.RU