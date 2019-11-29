Баскетбол в атмосфере рок-концерта: «Нижний Новгород» принимает «Химки»

СЕГОДНЯ 15:30 2019-11-29T15:35:00+03:00

Для болельщиков - школа барабанов, фотозона с мотоциклами, Madshot и масса ярких впечатлений!

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В понедельник, 2 декабря, баскетбольный клуб «Нижний Новгород» в рамках очередной недели Единой Лиги ВТБ будет принимать подмосковные «Химки», лидера чемпионата. Матч начнется в 18:45 в КРК «Нагорном».

«Нижний Новгород» хорошо начал сезон, занял вторую строчку в турнирной таблице. Однако результаты последних матчей охладили восторг нижегородских болельщиков — команда опустилась на 9 место в турнирной таблице. Не порадовал и последний матч — нижегородцы уступили действующему чемпиону лиги клубу ЦСКА почти 30 очков — матч закончился со счетом 94:69.

«Химки» сегодня - единственная команда в чемпионате, которая одержала победы во всех сыгранных матчах. В составе команды - семь игроков с опытом выступлений в НБА и главная звезда российского баскетбола Алексей Швед.

Игра с «Химками» станет третьим тематическим матчем в сезоне и пройдет в атмосфере рок-фестиваля.

Перед началом матча для болельщиков в фойе будет работать школа барабанов, где все желающие могут научиться основам игры. В специальной фотозоне организаторы выставят несколько мощных мотоциклов.

Перед игрой на паркете выступит группа Maple Season с известными всему миру рок-хитами. Группа поддержки NN-Girls и их младшие подопечные готовят для болельщиков тематический номер.

Во время игры у каждого будет шанс попасть на видеокуб, где их ждут специальные камеры: «Guitar Hero-Cam», «Drum-Cam» и «Покажи всем козу-Cam». В одном из перерывов по уже сложившейся традиции один из болельщиков попытает удачу в Madshot — броске с центра площадки.

А те, кто придет на матче в костюме соответствующей тематики, в перерыве могут выйти на паркет и получить приз!

Приходи весело провести время и поддержать наших!

ИСТОЧНИК KP.RU