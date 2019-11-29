В выходные в Нижнем Новгороде ожидается гололед и метель

СЕГОДНЯ 13:26 2019-11-29T13:26:47+03:00

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По данным ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», в выходные в Нижнем Новгороде ожидаются дождь, мокрый снег и снег. Местами прогнозируется сильный снег, налипание мокрого снега, гололед, метель, порывы ветра до 15 метров в секунду. На дорогах накат и гололедица, местами снежные заносы. К вечеру воскресенья температура воздуха опустится до минус 5-10 градусов.

Возможны локальные подтопления из-за перегрузки дренажных систем ливневыми стоками, сбои в работе транспорта и дорожно-коммунальных служб, ограничения в работе аэропорта. Прогнозируется гололед, возможны падения сосулек и сход снега с крыш.

Специалисты ГУ МЧС России по Нижегородской области советуют быть внимательными на дорогах, особенно за рулем или при переходе через дорогу. Автомобилистам напоминают — не стоит парковать свои машины вблизи линий электропередач, деревьев и слабоукрепленных конструкций, которые могут быть снесены резкими порывами ветра.

ИСТОЧНИК KP.RU