Нижегородцев уговаривают купить газовые датчики, представляясь «сотрудниками МЧС»

СЕГОДНЯ 13:09 2019-11-28T13:09:16+03:00

Изменить размер текста: A A

По информации пресс-службы ГУ МЧС, в Нижегородской области участились случаи обращений на телефон доверия МЧС от жителей региона. Нижегородцы жалуются на то, что в их квартиры или частные дома приходят некие люди, которые представляются сотрудниками МЧС. Под видом противопожарной проверки или профилактических мероприятий «лже-спасатели» проникают в дом и в ходе дружеской беседы с хозяевами предлагают приобрести газовые или противопожарные датчики.

Региональное ГУ МЧС напоминает, что сотрудники службы не продают газовое и противопожарное оборудование. А кроме того, при проведении проверок должны быть одеты в форму. Обязательно требуйте у «спасателей» представиться и предъявить служебное удостоверение.

Напомним, сегодня стало известно, что нижегородец, начальник караула 46-й пожарно-спасательной части 1-го отряда федеральной противопожарной службы старший лейтенант внутренней службы Николай Долинин стал лучшим по итогам Всероссийского фестиваля «Созвездие мужества».

ИСТОЧНИК KP.RU