2019-11-27T12:57:11+03:00
Общество

В Копосово будут чаще останавливаться электрички

Количество пригородных электропоездов, которые будут останавливаться в Копосово, увеличится с 8 декабря
Елена ЛАЗАРЕВА
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Напомним, в мае этого года жители 7-го микрорайона Сормова разместили петицию на сайте change.org, в которой жаловались, что оказались в «железнодорожном гетто» из-за того, что район с трех сторон окружен железнодорожными переездами.

«Каждый день тысячи жителей микрорайона вынуждены часами простаивать в пробках перед закрытыми железнодорожными переездами для того, чтобы покинуть микрорайон или попасть обратно. Возможностей въезда в микрорайон и выезда из него без пересечения железнодорожных путей не существует, а пропускная способность этих дорог слишком мала и не соответствует современной автодорожной ситуации», - говорится в петиции.

Чтобы помочь жителям добраться в микрорайон без пробок, в Волго-Вятской пригородной компании решили добавить количество остановок на платформе Копосово в часы пик. Станет возможным доехать до Московского вокзала за полчаса и без заторов. Стоимость проезда - 28 рублей.

Электрички, идущие с вокзала «Нижний Новгород»дополнительно будут делать остановки в Копосово в 17:22, 18:35 и 18:59. Электропоезда, идущие в областной центр, будут останавливаться в Копосове в 7:17, 8:13 и 8:33.

ИСТОЧНИК KP.RU

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