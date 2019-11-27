2019-11-27T12:32:47+03:00
Общество

В Городце завершился кинофестиваль короткометражного кино

Нижегородскую глубинку посетили известные российские актеры
Елена ЛАЗАРЕВА
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Сегодня завершился первый «Городецкий кинофестиваль имени Святого Александра Невского». По замыслу организаторов, фестиваль должен стать кузницей молодых талантов, помочь начинающим авторам реализовать свой творческий потенциал и стать первой ступенькой на пути к Большому кино.

На красную ковровую дорожку фестиваля выходили известные российские артисты кино и телевидения - Олеся Судзиловская, Кирилл Зайцев, Александр Асташенок, Наталия Лесниковская, Павел Баршак и другие.

«Мы долго выбирали площадку для проведения этого фестиваля короткометражных фильмов и рады, что этим местом оказался прекрасный город Городец, тесно связанный с именем Александра Невского, в честь приближающегося 800-летия которого и проводится это мероприятие», — сказала в приветственном слове генеральный продюсер фестиваля Екатерина Михайлова.

Из 450 поданных заявок для участия в конкурсной программе были отобраны 20 лучших короткометражных фильмов, предназначенных для семейного просмотра, снятых в 2018-2019 годах. Помимо Городца, показ фильмов проходил в Большом Болдине, Починках, Ветлуге, Ковернино и других районных центрах, а также в нижегородском кинотеатре «Орленок». По итогам зрительского голосования приз зрительских симпатий получила короткометражка «Цена Жизни» - совместный проект режиссера Евгения Миликова и Госавтоинспекции Волгограда «Цена Жизни».

Безусловным триумфатором фестиваля стал режиссер Антон Мамыкин. Его фильм «Белым по-черному» единодушным решением жюри был признан лучшим, а сам Антон праздновал победу в номинациях «Лучшая режиссёрская работа», «Лучший сценарий» и «Лучший фильм».

В дополнении к главным номинациям жюри вручило еще четыре диплома понравившимся фильмам, а епископ Городецкий и Ветлужский Августин, поблагодарив всех участников фестиваля, отметил две работы специальным призом - статуэткой Александра Невского.

ИСТОЧНИК KP.RU

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