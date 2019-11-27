У нижегородца обнаружили 500 пакетиков с наркотиками

СЕГОДНЯ 11:13 2019-11-27T11:13:03+03:00

Мужчина хранил наркотические вещества дома, в машине и в тайниках

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Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области, сотрудники 3 отдела Управления по контролю за оборотом наркотиков обнаружили иномарку, в которой 23-летний нижегородец перевозил почти 270 пакетиков с наркотическими веществами. Силовую поддержку операции обеспечил отряд специального назначения «ГРОМ».

По месту жительства задержанного полицейские нашли еще 15 пакетиков с наркотическим средством, электронные весы и упаковочный материал.

Но основную часть «товара» молодой человек хранил в тайниках-закладках в Дзержинске, в лесополосе на улице Ленинградской. В свертках обнаружилось 502 пакетика с синтетическими наркотиками. Общий вес всех найденных наркотических средств составил около 400 грамм.

В настоящее время ведется следствие, возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотического средства в крупном размере).

ИСТОЧНИК KP.RU