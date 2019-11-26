Болельщик БК «Нижний Новгород» увидит матч со скамейки запасных

СЕГОДНЯ 15:51 2019-11-26T15:51:13+03:00

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Болельщик баскетбольного клуба «Нижний Новгород» впервые сможет увидеть игру любимой команды прямо со скамейки запасных, сидя бок о бок с игроками команды – такой необычный лот был выставлен на благотворительной ярмарке «День добра», состоявшейся в столице Приволжья в понедельник, 25 ноября 2019 года. Счастливчик сможет использовать это право на домашней встрече с подмосковными «Химками» в Единой Лиге ВТБ, которая пройдет в 18:45 2 декабря.

Кроме того, на аукцион были выставлены такие лоты, как: джерси капитана Евгения Бабурина и мяч Баскетбольной Лиги Чемпионов с автографами всей команды.

Вырученные деньги будут переведены в нижегородские благотворительные фонды НОНЦ (помощь детям с онкологическими заболеваниями), «Время РАСсвета» (помощь детям с расстройствами аутического спектра) и «Дети без мам» (помощь детям-сиротам, которые проходят длительное лечение в больницах).

ИСТОЧНИК KP.RU