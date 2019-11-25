2019-11-25T15:35:06+03:00
Общество

Перевозчик-нелегал оштрафован на 1 млн рублей

Общая сумма штрафов индивидуального предпринимателя — более 7 млн рублей
Елена ЛАЗАРЕВА
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Сотрудники Приволжского межрегионального управления государственного автодорожного надзора совместно с представителями УГИБДД, УФСБ, прокуратуры и министерства транспорта остановили на посту ГИБДД «Орловские дворики» два автобуса с пассажирами. Перевозку людей по маршруту «Нижний Новгород - Дзержинск» на них осуществляет ИП Матрасулов.

«Данный индивидуальный предприниматель является гражданином без определенного места жительства и используется как подставное лицо. Он неоднократно привлекался к административной ответственности за данные нарушения», - сообщил заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Роман Колосов.

Проверка показала, что у водителя отсутствуют лицензия на перевозку пассажиров и полис обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика. Автобусы были арестованы и сейчас ожидают владельца на штрафстоянке. Правда, вызывает большие сомнения, что собственник затребует свое имущество — на него составлено два административных дела на сумму 1 млн рублей, а общая сумма штрафов ИП Матрасулова превысила 7 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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