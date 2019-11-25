2019-11-25T14:32:38+03:00
Происшествия

Минздрав: «Все пострадавшие при отравлении газом в нижегородской школе отпущены домой»

Сейчас следователи выясняют причины отравления
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Все пострадавшие от отравления газом в Вадской средней школе после обследования медиками отпущены. Всего отравления получили 44 человека, в том чисчле 43 ребенка и один взрослый.

- После обследования в Вадской районной больнице все пострадавшие от отравления отпущены по домам, - сообщили в министерстве здравоохранения Нижегородской области. – Тяжелых отравлений никто из них не получил.

Напомним, первые сообщения об отравлении в Вадской средней школе начали поступать около полудня 25 ноября. По предварительным данным, причиной инцидента стал выброс примеси для определения запаха газа на местной газораспределительной станции. Сейчас к расследованию этого инцидента подключились следователи регионального СУ СКР.

- Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в СУ СКР по Нижегородской области. - По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Тем временем на место происшествия по поручению губернатора Нижегородской области выехали выехали заместитель губернатора Нижегородской области Дмитрий Краснов, министр здравоохранения Александр Смирнов и министр энергетики и ЖКХ Андрей Чертков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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