Минздрав: «Все пострадавшие при отравлении газом в нижегородской школе отпущены домой»
Все пострадавшие от отравления газом в Вадской средней школе после обследования медиками отпущены. Всего отравления получили 44 человека, в том чисчле 43 ребенка и один взрослый.
- После обследования в Вадской районной больнице все пострадавшие от отравления отпущены по домам, - сообщили в министерстве здравоохранения Нижегородской области. – Тяжелых отравлений никто из них не получил.
Напомним, первые сообщения об отравлении в Вадской средней школе начали поступать около полудня 25 ноября. По предварительным данным, причиной инцидента стал выброс примеси для определения запаха газа на местной газораспределительной станции. Сейчас к расследованию этого инцидента подключились следователи регионального СУ СКР.
- Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в СУ СКР по Нижегородской области. - По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Тем временем на место происшествия по поручению губернатора Нижегородской области выехали выехали заместитель губернатора Нижегородской области Дмитрий Краснов, министр здравоохранения Александр Смирнов и министр энергетики и ЖКХ Андрей Чертков.
ИСТОЧНИК KP.RU
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