В Нижнем Новгороде завершился межрегиональный фестиваль татарского народного творчества

СЕГОДНЯ 21:22 2019-11-24T21:22:52+03:00

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В Нижнем Новгороде 22 ноября в Центральном дворце культуры железнодорожников состоялся гала-концерт межрегионального фестиваля татарского народного творчества «Милли кой». Это мероприятие прошло в рамках национального проекта «Культура». Об этом сообщает министерство культуры Нижегородской области.

- Целью фестиваля является сохранение культуры татарского населения как одного из представителей коренных народов Нижегородской области, а также укрепление межрегионального культурного сотрудничества на основе общности корней и национальных традиций, - говорится в сообщении. - В праздничном концерте приняли участие более 40 солистов и творческих коллективов, исполняющих песни на татарском языке. В том числе там были участники из Нижегородской области, Республики Татарстан и Москвы - всего более 150 человек. Среди них - лауреаты международных и всероссийских конкурсов.

Также для гостей мероприятия была организована выставка национальной посуды, одежды и изделий декоративно-прикладного искусства. А в фойе дома культуры все желающие могли познакомиться с татарской национальной кухней.

ИСТОЧНИК KP.RU