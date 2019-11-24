СЕГОДНЯ 11:51 2019-11-24T11:51:22+03:00

Сейчас свою продукцию в Польшу поставляют около 60 предприятий

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В 2019 году товарооборот Нижегородской области с Польшей вырос на 20%. Сейчас свою продукцию в эту страну поставляют около 60 нижегородских предприятий. Об этом сообщает департамент внешних связей регионального правительства.

- Польша является традиционным партнёром региона, - рассказала директор департамента внешних связей Ольга Гусева. - За девять месяцев товарооборот Нижегородской области с Польшей увеличился почти на 20%. На сегодняшний день он составляет 144,3 миллиона долларов. Польша заняла 12 место из 135 стран – партнеров региона.

Как сообщили в департаменте, сейчас в Польшу свою продукцию поставляют 57 нижегородских предприятий, среди которых «Группа ГАЗ», «Русполимет», «Русвинил» и другие. Кроме того, на территории региона работают три совместных российско-польских предприятия – это «Сирит Технолоджи», «Медорт Ру» и «Белла Волга».

- Развитие взаимодействия Нижегородской области и Польши имеет большой потенциал, в том числе в области культуры и туризма, - рассказала Ольга Гусева. - Чтобы привлечь внимание нижегородцев к польской культуре мы предложили польской стороне организовать «Дни Польши в Нижегородской области», а для развития двусторонних экономических связей – круглые столы с участием представителей нижегородских и польских предприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU