2019-11-24T11:51:22+03:00
Экономика

Товарооборот Нижегородской области с Польшей вырос на 20%

Сейчас свою продукцию в Польшу поставляют около 60 предприятий
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
Поделиться:
Изменить размер текста:

В 2019 году товарооборот Нижегородской области с Польшей вырос на 20%. Сейчас свою продукцию в эту страну поставляют около 60 нижегородских предприятий. Об этом сообщает департамент внешних связей регионального правительства.

- Польша является традиционным партнёром региона, - рассказала директор департамента внешних связей Ольга Гусева. - За девять месяцев товарооборот Нижегородской области с Польшей увеличился почти на 20%. На сегодняшний день он составляет 144,3 миллиона долларов. Польша заняла 12 место из 135 стран – партнеров региона.

Как сообщили в департаменте, сейчас в Польшу свою продукцию поставляют 57 нижегородских предприятий, среди которых «Группа ГАЗ», «Русполимет», «Русвинил» и другие. Кроме того, на территории региона работают три совместных российско-польских предприятия – это «Сирит Технолоджи», «Медорт Ру» и «Белла Волга».

- Развитие взаимодействия Нижегородской области и Польши имеет большой потенциал, в том числе в области культуры и туризма, - рассказала Ольга Гусева. - Чтобы привлечь внимание нижегородцев к польской культуре мы предложили польской стороне организовать «Дни Польши в Нижегородской области», а для развития двусторонних экономических связей – круглые столы с участием представителей нижегородских и польских предприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Встречи с нижегородскими знаменитостями выставят на продажу
В Дзержинске полностью восстановлено отопление
Роман Любарский покинет пост министра внутренней политики Нижегородской области
Саватеев: «Программа капремонта нижегородских дорог будет сформирована с учетом мнения грузоперевозчиков»
175 молодых специалистов АПК Нижегородской области получили господдержку в этом году
Морозные и солнечные выходные ожидают нижегородцев 23 и 24 ноября
Нижегородское «Торпедо» разгромило «Сибирь» на выездном матче КХЛ
Капуста, свинина и вермишель подешевели в Нижегородской области
Пожар потушен: Хостел в Нижнем Новгороде выгорел на площади 400 квадратных метров
Сувениры из Нижегородской области разъезжаются в 44 страны мира
Нижегородские волонтеры прекратили поиски Алены Жуковой
Вознесенскую ЦРБ не закроют