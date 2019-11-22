Вознесенскую ЦРБ не закроют

СЕГОДНЯ 17:52 2019-11-22T17:52:50+03:00

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В рамках своего визита в Вознесенский район губернатор Нижегородской области Глеб Никитин посетил Центральную районную больницу. Глава региона обсудил с главным врачом лечебного учреждения Татьяной Тимониной вопросы капитального ремонта, приобретения нового медицинского оборудования и подбора квалифицированных кадров, пообщался с пациентами. В целом отчет главврача сводился к двум основным постулатам — больница ориентирована на нужды пациентов и работает эффективно. После визита в лечебное учреждение глава региона встретился с жителями района, которые, как оказалось, имеют кардинально противоположное мнение о работе ЦРБ.

Для получения объективной картины по поручению Глеба Никитина будет создана мобильная бригада для проведения аудита, которая оценит качество работы персонала, а также определит объем необходимых работ по ремонту и оснащению. Очевидно, что больнице необходимы как минимум новый аппарат ИВЛ, рентгенографическая установка, реанимационное оборудование.

Также губернатор опроверг слухи о возможном закрытии больницы. «Здесь, безусловно, нужна больница, нужна поликлиника. И мы будем поддерживать и развивать это лечебное учреждение в обязательном порядке. Напомню, минздрав региона уже завершает разработку программы капитального ремонта медучреждений, реализация которой рассчитана на три года с 2020 по 2022 годы», - сказал Глеб Никитин.

ИСТОЧНИК KP.RU