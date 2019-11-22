Экспорт нижегородской продукции в страны ЕС продолжает расти

СЕГОДНЯ 15:27 2019-11-22T15:27:23+03:00

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Несмотря на экономические санкции, объем экспорта в страны ЕС за 9 месяцев составил 1 млрд долларов – 32 % от общего экспорта региона. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Ключевыми партнерами региона по экспорту являются Нидерланды, Германия и Бельгия с объемами 516,4 млн долларов, 147 и 85 млн долларов соответственно. Кроме того, в числе партнеров Нижегородской области — Италия и Чехия. По всем странам замечен рост торговых операций от 8% до 460%.

Напомним, в 2019 году по решению губернатора Глеба Никитина Нижегородская область начала работу по нацпроекту «Международная кооперация и экспорт». В рамках нацпроекта планируется увеличить несырьевой неэнергетический экспорт с 4 млрд долларов в 2018 году до 5,2 млрд долларов в 2024 году. К слову, уже сегодня 87% экспорта в Германию - это не сырье и не энергоресурсы, а трубы большого диаметра и неэлектрические двигатели.

Справка: по итогам 2018 года объем товарооборота со странами Европейского Союза составил 3,4 млрд долларов (+12% к 2017 году). Основными компаниями-экспортерами Нижегородской области являются Горьковский автомобильный завод, Выксунский металлургический завод, Нижегородский масло-жировой комбинат, Лукойл-нижегороднефтеоргсинтез, Нижфарм, ПАО Русполимет, Оргхим, Сибур-нефтехим и другие.

ИСТОЧНИК KP.RU