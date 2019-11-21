2019-11-21T14:34:05+03:00
Общество

Приоритетными в Нижегородской области признаны почти 100 инвестпроектов

Елена ЛАЗАРЕВА
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К ноябрю 2019 года около 100 инвестпроектов в Нижегородской области имеют статус приоритетных. Общий объем инвестиций по всем 98 проектам составил 576 миллиардов рублей. Налоговые льготы и субсидии получили 83 проекта, только за первое полугодие господдержка в форме налоговых льгот составила 1,2 млрд рублей.

По словам заместителя министра экономического развития и инвестиций региона Дениса Исмагилова, поддержка инвестдеятельности является одним из наиболее востребованных проектов.

«Бюджетный эффект от реализации приоритетных инвестпроектов в консолидированный бюджет региона составил 1,8 млрд рублей», - рассказал Денис Исмагилов.

Инвестпроект для признания его эффективным должен отвечать нескольким требованиям. В частности, по сумме инвестиций – не менее 100 млн рублей. Но главное требование к соискателям - экономический, социальный и бюджетный эффекты от реализации проекта. В текущем году приоритетными были признаны пять проектов с общим объемом инвестиций 85,3 миллиарда рублей.

Напомним, для создания комфортных условий работы инвесторов по поручению губернатора Глеба Никитина в Нижегородской области созданы Корпорация развития, ТОСЭР в Володарске и Решетихе, сформирован институт инвестиционных уполномоченных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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