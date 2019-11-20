«Волга» лоб в лоб столкнулась с «Вольво» в Нижегородской области: есть жертвы

СЕГОДНЯ 10:40 2019-11-20T10:40:27+03:00

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Страшное смертельное ДТП произошло ранним утром во вторник, 19 ноября 2019 года, в Ардатовском районе Нижегородской области. Об этом сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работы УГИБДД ГУ МВД России по региону.

Трагедия произошла в 06:15 на 227-м километре трассы Владимир – Муром – Арзамас. 69-летний водитель «Волги» со стажем 19 лет не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Вольво».

В результате аварии погибла пассажирка отечественной легковушки – 65-летняя пенсионерка. Виновник аварии отделался закрытой черепно-мозговой травмой и был госпитализирован. Кроме того, в больницу попал еще один пассажир «Волги» - 16-летний юноша.

Всего за сутки в Нижегородской области было зарегистрировано 14 ДТП с пострадавшими, а также 79 ДТП с материальным ущербом.

ИСТОЧНИК KP.RU