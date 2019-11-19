В Большемурашкинском районе завершился капремонт плотины

СЕГОДНЯ 16:06 2019-11-19T16:06:55+03:00

На масштабные работы было направлено около 30 миллионов рублей

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19 ноября 2019 года в Большемурашкинском районе Нижегородской области состоялось открытие гидротехнического сооружения на реке Сундовик, которое было капитально отремонтировано. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, на мероприятии присутствовали министр экологии и природных ресурсов Денис Егоров и глава администрации района Николай Беляков.

Работы по капремонту шли два года и были проведены в рамках госпрограммы «Охрана окружающей среды Нижегородской области». На это были потрачены почти 30 миллионов рублей.

ГТС было построено ориентировочно в 1950 году. Было решено отремонтировать его после того, как оно оказалось в неудовлетворительном состоянии. Была угроза прорыва и подтопления территорий. Подрядчик несколько раз менял русло, когда возводил плотину.

- Весной здесь можно будет ловить рыбу, купаться. Местные жители уже изъявили желание обустроить пляжную зону. Думаю, что мы совместно с жителями это организуем в рамках региональной программы поддержки местных инициатив, - заявил Беляков.

Ранее сообщалось, что в Семенове прошло торжественное открытие улицы Заводской, которая была благоустроена благодаря победе в конкурсе «Малые города и исторические поселения». Город получил 75 миллионов рублей. Кроме того, на благоустройство были выделены более 50 миллионов рублей из местного бюджета. Таким образом, всего на преображение общественного пространства в этом году было потрачено более 126 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU