Детский сад в микрорайоне «Седьмое небо» достроят к 20 декабря

СЕГОДНЯ 14:12 2019-11-19T14:12:11+03:00

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Компания, занимающаяся строительством детского сада в микрорайоне «Седьмое небо», пообещала завершить работы к 20 декабря 2019 года. Об этом в ходе инспекции сообщил заммэра Нижнего Новгорода Леонид Самухин, передает пресс-служба городской администрации.

Глава подрядной организации Вячеслав Ганин напомнил, что строительство здания начались в начале января. Сейчас там проводятся работы по благоустройству территории, где есть 14 веранд и спортплощадка. В ближайшее время на территории будет уложен асфальт.

В самом здании завершен монтаж инженерных коммуникаций, в том числе системы отопления. Стены готовы к чистовой отделке. Пробный пуск тепла уже запланирован, а после просушки рабочие начнут красить стены, заливать пол и устанавливать двери.

По словам Ганина, на стройке сейчас работают 90 человек.

А Самухин отметил, что планировка детского сада соответствует всем современным требованиям: внутри даже есть пассажирский лифт для маломобильных групп, и специальный лифт для подъема пищи на третий этаж.

На первом этаже находится пищеблок, медицинский кабинет и прачечная. На втором – зал для занятий физкультурой, кабинет логопеда и зал для занятий музыкой. Помимо этого, в садике будут комнаты для допзанятий небольших групп детей с педагогами по ИЗО, танцам или изучению компьютера.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Детский сад в микрорайоне «Седьмое небо» рассчитан на 320 мест, 80 из которых – ясельные. Воспитанников будут набирать в 14 групп. Стоимость работ по строительству составила более 265 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU