2019-11-18T12:25:16+03:00
Общество

Товарооборот Нижегородской области со странами БРИКС увеличился на 24%

Наибольший рост экспорта пришелся на Индию
Валерия ГРОМОВА
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Товарооборот Нижегородской области со странами БРИКС (Бразилией, Индией, Китаем и Южно-Африканской Республикой) за первые девять месяцев 2019 года вырос на 24% и составил 807 миллионов долларов. Как заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, экспорт нижегородской продукции увеличился на 38%, а импорт – на 9%.

По словам главы региона, наибольший рост экспорта нижегородской продукции пришелся на Индию. С января по сентябрь поставки увеличились в полтора раза и достигли 327 миллионов долларов. Это связано с поставками в Индию высокотехнологического оборудования и материалов для строящейся АЭС.

Экспорт в Китай вырос на 22% и составил 142 миллиона долларов. В данном случае рост произошел за счет значительного увеличения поставок в Китай электрических устройств и аппаратуры связи.

Напомним, в 2018 году по поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» в регионе был разработан проект «Экспорт продукции АПК». Он предусматривает увеличение экспорта продукции агропромышленного комплекса региона в 2,2 раза - до 492 миллионов долларов к 2024 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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