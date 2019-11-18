Нижегородцы отправили более ста обращений в центр и на горячую линию «Мой бизнес»
Более ста обращений от нижегородцев поступило в центр и на горячую линию «Мой бизнес» за неделю. Как сообщили в министерстве промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области, на вопросы предпринимателей лично отвечали и руководители компаний, оказывающих господдержку бизнесу.
Консультации дали Игорь Седых, Алексей Назаров, Тимур Радаев, Сергей Звонков и Денис Румянцев. В основном нижегородцы обращались к экспертам по вопросам льготного кредитования, поддержке инвестиционных проектов и участия в закупках.
Напомним, с начала года по решению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина была начата работа по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
КОНКРЕТНО
Интересующие вас вопросы можно задать в центр и на горячую линию «Мой бизнес» по телефону 435-17-00 в рабочее время.
ИСТОЧНИК KP.RU