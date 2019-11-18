СК рассказал о местонахождении 15-летней школьницы, пропавшей в Нижнем Новгороде несколько дней назад

СЕГОДНЯ 11:06 2019-11-18T11:06:49+03:00

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8 ноября 2019 года в Нижнем Новгороде пропала 15-летняя школьница: она ушла из квартиры на улице Гаугеля в Сормове, где проживала со своим старшим братом. До 13 числа девочек была у родственников, откуда в итоге сбежала.

Заявление об исчезновении девочки подал в полицию ее брат. Следователи моментально организовали проведение проверки, в ходе которой и установили местонахождение нижегородки.

Как сообщается на официальном сайте СУ СК РФ по Нижегородской области, школьницу удалось найти 16 ноября. Она сообщила правоохранителям, что три дня гуляла с друзьями, а потом пришла к родственникам, где ее и обнаружили полицейские.

Обстоятельства нахождения девочки вне дома сейчас выясняются.

- Предварительно, оснований полагать, что во время отсутствия девушка подверглась какому-либо противоправному деянию, не имеется, - уточнили в СУ СК.

Сейчас она находится в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних.

ИСТОЧНИК KP.RU