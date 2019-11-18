2019-11-18T09:32:56+03:00
Происшествия

66-летняя нижегородка попала в больницу после пожара на Сормовском шоссе

ЧП произошло утром 17 ноября
Валерия ГРОМОВА
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Сильный пожар произошел в пятиэтажном жилом доме на Сормовском шоссе в Нижнем Новгороде. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, звонок с сообщением о возгорании поступил в пожарную часть около половины одиннадцатого утра.

Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили дым в квартире на пятом этаже. Пожарные спасли одного жильца дома, еще семерых пришлось эвакуировать.

К сожалению, без пострадавших не обошлось. Продуктами горения отравилась хозяйка квартиры, в которой загорелось имущество. Женщину 1953 года рождения госпитализировали в больницу №33.

В результате пожара обгорело домашнее имущество на площади 10 квадратных метров. В тушении принимали участие 24 спасателя и шесть единиц техники. На тяжесть последствий повлияло позднее обнаружение огня.

Причиной случившегося сотрудники ГУ МЧС назвали неосторожность при курении пострадавшей нижегородки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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