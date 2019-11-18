ФК «Нижний Новгород» уступил «Чайке» со счетом 1:2
В воскресенье, 17 ноября 2019 года, в Нижнем Новгороде прошел матч 24-ого тура Футбольной национальной лиги. На поле стадиона, построенного в преддверии Чемпионата мира, встретились местный футбольный клуб «НН» и «Чайка» из Ростовской области.
Игра завершилась со счетом 1:2 и стала одной из самых посещаемых в 24-м туре. По данным портала ТурСтат, на матче в приволжской столице присутствовали 6 710 болельщиков.
На первом месте по количеству зрителей оказалась встреча «Ротора» и «Краснодара-2» в Волгограде, где побывал 11 261 человек. Матч в Нижнем Новгороде занял вторую строчку рейтинга. А схватка «Балтики» и «СКА-Хабаровск» завершил тройку лидеров.
Напомним, сегодня футбольный клуб «Нижний Новгород» занимает 11-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги.
ИСТОЧНИК KP.RU