ФК «Нижний Новгород» уступил «Чайке» со счетом 1:2

СЕГОДНЯ 09:02 2019-11-18T09:02:37+03:00

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В воскресенье, 17 ноября 2019 года, в Нижнем Новгороде прошел матч 24-ого тура Футбольной национальной лиги. На поле стадиона, построенного в преддверии Чемпионата мира, встретились местный футбольный клуб «НН» и «Чайка» из Ростовской области.

Игра завершилась со счетом 1:2 и стала одной из самых посещаемых в 24-м туре. По данным портала ТурСтат, на матче в приволжской столице присутствовали 6 710 болельщиков.

На первом месте по количеству зрителей оказалась встреча «Ротора» и «Краснодара-2» в Волгограде, где побывал 11 261 человек. Матч в Нижнем Новгороде занял вторую строчку рейтинга. А схватка «Балтики» и «СКА-Хабаровск» завершил тройку лидеров.

Напомним, сегодня футбольный клуб «Нижний Новгород» занимает 11-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги.

ИСТОЧНИК KP.RU