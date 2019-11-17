2019-11-17T20:34:45+03:00
Спорт

Нижегородское «Торпедо» разгромило подмосковный «Витязь»

Домашний матч состоялся 17 ноября
Анна МИГАЛОВА
Поделиться:
Фото с сайта ХК "Торпедо".Фото с сайта ХК "Торпедо".
Изменить размер текста:

Нижегородский хоккейный клуб «Торпедо» разгромил подмосковный «Витязь» 17 ноября. Поединок в КРК «Нагорный» завершился со счетом 6:2 (0:1, 5:1, 1:0), сообщается на сайте ХК.

Счет в матче открыл Евгений Монс (он отличился в первом периоде). Во втором игровом отрезке гостям удалось удвоить преимущество - шайбу в ворота «Торпедо» отправил Якуб Ержабек. Однако затем хозяева стали отыгрываться. Менее чем за восемь минут подопечные Дэвида Немировски отправили в ворота соперника пять шайб. Сначала отличился Сергей Зборовский (это его первая шайба в КХЛ), потом меткость продемонстрировал Михаил Варнаков. А Джордан Шредер, Дамир Жафяров и Денис Баранцев трижды реализовали пятиминутный штраф Евгения Артюхина.

Третий период не был таким легким и удачным для торпедовцев. Команде пришлось выдержать ряд непростых испытаний, в том числе игру в формате «три на пять». Но это не помешало хозяевам удержать свои позиции и в итоге одержать победу над конкурентом по таблице Западной конференции. Под занавес Дамир Жафяров оформил «дубль».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Нижегородское правительство сэкономило на торгах 85,2 млн рублей
Волонтеры просят помощи в поисках 17-летней Виктории Лушниковой
В университетской клинике ПИМУ сократился срок выдачи результатов обследования
Осенний молодежный бал состоится в Нижнем Новгороде
БК «Нижний Новгород» проиграл «Зелене Гуре» в домашнем матче
В Нижегородской области прекращены поиски 59-летнего Ивана Тихонова
Больше 75 миллионов рублей выделили на подсветку Нижегородского кремля
На трассе М-7 «Волга» объявляли реверс из-за столкновения иномарки с фурой
В Нижнем Новгороде пропал 35-летний Александр Аникин
Брошюру для молодых родителей выпустят в Нижнем Новгороде
Глеб Никитин поручил благоустроить территорию у ФОКа в Дальнеконстаниновском районе
В Нижегородской области подешевели говядина и рис