Нижегородское «Торпедо» разгромило подмосковный «Витязь»

СЕГОДНЯ 20:34 2019-11-17T20:34:45+03:00

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Нижегородский хоккейный клуб «Торпедо» разгромил подмосковный «Витязь» 17 ноября. Поединок в КРК «Нагорный» завершился со счетом 6:2 (0:1, 5:1, 1:0), сообщается на сайте ХК.

Счет в матче открыл Евгений Монс (он отличился в первом периоде). Во втором игровом отрезке гостям удалось удвоить преимущество - шайбу в ворота «Торпедо» отправил Якуб Ержабек. Однако затем хозяева стали отыгрываться. Менее чем за восемь минут подопечные Дэвида Немировски отправили в ворота соперника пять шайб. Сначала отличился Сергей Зборовский (это его первая шайба в КХЛ), потом меткость продемонстрировал Михаил Варнаков. А Джордан Шредер, Дамир Жафяров и Денис Баранцев трижды реализовали пятиминутный штраф Евгения Артюхина.

Третий период не был таким легким и удачным для торпедовцев. Команде пришлось выдержать ряд непростых испытаний, в том числе игру в формате «три на пять». Но это не помешало хозяевам удержать свои позиции и в итоге одержать победу над конкурентом по таблице Западной конференции. Под занавес Дамир Жафяров оформил «дубль».

ИСТОЧНИК KP.RU