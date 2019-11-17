Нижегородское правительство сэкономило на торгах 85,2 млн рублей

СЕГОДНЯ 16:03 2019-11-17T16:05:33+03:00

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Правительство Нижегородской области сэкономило на торгах 85,2 миллиона рублей. Как рассказали в региональном минэкономразвития, в общей сложности за октябрь 2019 года Центр размещения заказа провел 147 процедур торгов на сумму 3,3 миллиарда рублей.

Сэкономить в итоге удалось на выполнении работ по строительству объектов (22,6 миллиона рублей), на поставке компьютерного оборудования (11,4 миллиона рублей), на выполнении капитального ремонта социально-значимых объектов (9,6 миллиона рублей).

В профильном министерстве также подчеркнули, что на один состоявшийся лот было подано в среднем 3,4 заявки участников.

Ранее "Комсомольская правда" рассказывала о том, что за последнюю неделю в Нижегородской области подешевели рис, говядина и сахар. Кроме того, с 5 по 11 ноября снизились цены на лук, куриное мясо и свежемороженую рыбу.

ИСТОЧНИК KP.RU