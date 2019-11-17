Волонтеры просят помощи в поисках 17-летней Виктории Лушниковой

СЕГОДНЯ 15:17 2019-11-17T15:24:22+03:00

Девушка ушла из дома в ночь на 15 ноября. Фото: СОЦСЕТИ

Девушка ушла из дома несколько дней назад и пропала

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17-летняя Виктория Лушникова пропала в Нижнем Новгороде. С просьбой распространить информацию о девушке к общественности обратилась поисково-спасательная группа «Рысь».

- Помоги найти! - написали волонтеры в соцсети «Вконтакте».

По имеющейся информации, молодая нижегородка ушла из дома на Спортивной улице Канавинского района в ночь на 15 ноября. Ее местонахождение неизвестно до сих пор.

Разыскивается девушка худощавого телосложения, ростом 160 сантиметров, со светлыми волосами. Виктория была одета в белую куртку и черные штаны. На ногах - белые кроссовки.

Любую информацию о месте нахождения пропавшей девушки следует сообщать волонтерам по телефону 28-38-200 или в полицию по номеру 102.

Также продолжаются поиски 35-летнего Александра Аникина. Местонахождение нижегородца неизвестно с 8 ноября. Предполагается, что он может находиться в любом районе областного центра, а также в области. Как уточнили в поисковом отряде «Лиза Алерт», пропавший нуждается в медицинской помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU