Волонтеры просят помощи в поисках 17-летней Виктории Лушниковой
17-летняя Виктория Лушникова пропала в Нижнем Новгороде. С просьбой распространить информацию о девушке к общественности обратилась поисково-спасательная группа «Рысь».
- Помоги найти! - написали волонтеры в соцсети «Вконтакте».
По имеющейся информации, молодая нижегородка ушла из дома на Спортивной улице Канавинского района в ночь на 15 ноября. Ее местонахождение неизвестно до сих пор.
Разыскивается девушка худощавого телосложения, ростом 160 сантиметров, со светлыми волосами. Виктория была одета в белую куртку и черные штаны. На ногах - белые кроссовки.
Любую информацию о месте нахождения пропавшей девушки следует сообщать волонтерам по телефону 28-38-200 или в полицию по номеру 102.
Также продолжаются поиски 35-летнего Александра Аникина. Местонахождение нижегородца неизвестно с 8 ноября. Предполагается, что он может находиться в любом районе областного центра, а также в области. Как уточнили в поисковом отряде «Лиза Алерт», пропавший нуждается в медицинской помощи.
ИСТОЧНИК KP.RU