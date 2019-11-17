Осенний молодежный бал состоится в Нижнем Новгороде

СЕГОДНЯ 10:04 2019-11-17T10:04:40+03:00

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Нижегородская епархия проведет осенний молодежный бал (0+) в Нижнем Новгороде. Мероприятие, приуроченное празднованию Казанской иконе Божией Матери и Дню народного единства, состоится в усадьбе Рукавишниковых на Верхневолжской набережной 17 ноября, сообщают организаторы.

Участники исполнят старинные бальные танцы под живую музыку. Также запланированы сольные номера в исполнении местных музыкантов и вокалистов. В этот день в парадном зале усадьбы прозвучат арии из опер и русские песни. Кроме того, в программе конкурсы, бальные игры, почта для кавалеров и дам.

В пресс-службе епархии уточнили, что приглашение на мероприятие получила как православная молодежь, так и светская.

СПРАВКА

Осенний молодежный бал - культурно-просветительский проект, призванный приобщить нижегородскую молодежь к российским традициям балов XVIII - начала XX веков.

ИСТОЧНИК KP.RU