Осенний молодежный бал состоится в Нижнем Новгороде
Нижегородская епархия проведет осенний молодежный бал (0+) в Нижнем Новгороде. Мероприятие, приуроченное празднованию Казанской иконе Божией Матери и Дню народного единства, состоится в усадьбе Рукавишниковых на Верхневолжской набережной 17 ноября, сообщают организаторы.
Участники исполнят старинные бальные танцы под живую музыку. Также запланированы сольные номера в исполнении местных музыкантов и вокалистов. В этот день в парадном зале усадьбы прозвучат арии из опер и русские песни. Кроме того, в программе конкурсы, бальные игры, почта для кавалеров и дам.
В пресс-службе епархии уточнили, что приглашение на мероприятие получила как православная молодежь, так и светская.
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Осенний молодежный бал - культурно-просветительский проект, призванный приобщить нижегородскую молодежь к российским традициям балов XVIII - начала XX веков.
ИСТОЧНИК KP.RU