2019-11-17T09:47:50+03:00
Спорт

БК «Нижний Новгород» проиграл «Зелене Гуре» в домашнем матче

Черно-белые упустили победу в последние пять минут
Анастасия НАЗАРОВА
Поделиться:
Фото: http://www.nn-basket.ru/Фото: http://www.nn-basket.ru/
Изменить размер текста:

«Нижний Новгород» проиграл «Зелене Гуре» со счетом 87:82 в домашнем матче 16 ноября, сообщается на сайте БК.

На первых минутах поединка нижегородцы начали отставать - 4:13, однако затем принялись исправлять ситуацию. В середине четверти хозяева выдали отличный отрезок: Алек Браун оформил из-за дуги, а Би Браун в быстром проходе - 13:18. Разнообразия атаке добавил вышедший со скамейки Шавон Льюис - его два с фолом помогли сократить отрыв - 20:24.

К середине второй четверти «НН» догнал - Бабурин положил капитанскую треху, а Жбанов остался один под кольцом и получил отличную передачу от Даррала Уиллиса - 31:30. На перерыв соперники ушли со счетом 48:46.

После передышки черно-белые стали играть результативнее. Уиллис залез под блокшот Гордона, но подобрал мяч и добавил, Би Браун пальнул трехочковым, а Льюис вколотил данк - 61:52. Отличился также Стребков - 69:63.

Однако в заключительном отрезке поляки поднажали. Два попадания по три очка сократили разрыв до 80:79. Еще одно среднее от шведа вывело гостей вперед.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Осенний молодежный бал состоится в Нижнем Новгороде
В Нижегородской области прекращены поиски 59-летнего Ивана Тихонова
Больше 75 миллионов рублей выделили на подсветку Нижегородского кремля
На трассе М-7 «Волга» объявляли реверс из-за столкновения иномарки с фурой
В Нижнем Новгороде пропал 35-летний Александр Аникин
Брошюру для молодых родителей выпустят в Нижнем Новгороде
Глеб Никитин поручил благоустроить территорию у ФОКа в Дальнеконстаниновском районе
В Нижегородской области подешевели говядина и рис
Надежда Преподобная стала участницей заседания рабочей группы Госсовета РФ по направлению «Культура»
В Нижнем Новгороде оцифровали 50 тысяч захоронений
Участниками нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» стали 70 предприятий
Росприроднадзор утвердил заключение госэкспертизы по проекту рекультивации Шуваловской свалки
23 передвижных медицинских комплекса приобрел нижегородский Минздрав в 2019 году
Глеб Никитин открыл ФОК в Дальнеконстантиновском районе
Теплые и сухие выходные ожидают нижегородцев
Из-за проведения хоккейного матча перекроют проспект Гагарина около Дворца спорта
ЛУКОЙЛ принял участие в чествовании Чемпиона мира по самбо
Наталья Назарова: «Благодаря губернатору в Нижегородской области ведется комплексная работа по решению социальных вопросов
ХК «Торпедо» обыграл «Сибирь» со счетом 6:2
Нижегородцы задолжали по налогам 20,8 миллиардов рублей
Новогодняя иллюминация появится в Московском районе к 1 декабря
За срыв нацпроектов будут приниматься кадровые решения
Глеб Никитин: «Подобно скорой помощи, «Единая Россия» должна первой включаться в решение всех проблем»
Подросток с подругой делали закладки наркотиков в Нижнем Новгороде
Более тысячи гирлянд и светодиодных консолей украсят Нижний Новгород к Новому году
Молодую мать осудят за падение ребенка с кровати в Нижегородской области
Трассу Выкса - Вознесенское - Сатис ждет капитальный ремонт
Глава сельсовета в Лысковском районе подозревается в афере в землей