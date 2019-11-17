БК «Нижний Новгород» проиграл «Зелене Гуре» в домашнем матче

СЕГОДНЯ 09:47 2019-11-17T09:47:50+03:00

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«Нижний Новгород» проиграл «Зелене Гуре» со счетом 87:82 в домашнем матче 16 ноября, сообщается на сайте БК.

На первых минутах поединка нижегородцы начали отставать - 4:13, однако затем принялись исправлять ситуацию. В середине четверти хозяева выдали отличный отрезок: Алек Браун оформил из-за дуги, а Би Браун в быстром проходе - 13:18. Разнообразия атаке добавил вышедший со скамейки Шавон Льюис - его два с фолом помогли сократить отрыв - 20:24.

К середине второй четверти «НН» догнал - Бабурин положил капитанскую треху, а Жбанов остался один под кольцом и получил отличную передачу от Даррала Уиллиса - 31:30. На перерыв соперники ушли со счетом 48:46.

После передышки черно-белые стали играть результативнее. Уиллис залез под блокшот Гордона, но подобрал мяч и добавил, Би Браун пальнул трехочковым, а Льюис вколотил данк - 61:52. Отличился также Стребков - 69:63.

Однако в заключительном отрезке поляки поднажали. Два попадания по три очка сократили разрыв до 80:79. Еще одно среднее от шведа вывело гостей вперед.

ИСТОЧНИК KP.RU