В Нижегородской области прекращены поиски 59-летнего Ивана Тихонова

СЕГОДНЯ 09:18 2019-11-17T09:18:00+03:00

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Поиски 59-летнего Ивана Тихонова прекращены в Нижегородской области. Пропавший мужчина погиб, сообщает поисково-спасательный отряд «Волонтер».

- Найден. Погиб. Приносим соболезнования родным и близким погибшего, - говорится в группе ПСО «Вконтакте».

Напомним, что Ивана Тихонова разыскивали с 4 ноября. Он вышел из дома в деревне Черновская Большеболдинского района и пропал.

Тем временем продолжаются поиски 35-летнего Александра Аникина. Местонахождение нижегородца неизвестно с 8 ноября. Предполагается, что он может находиться в любом районе областного центра, а также в области.

Как уточнили в поисковом отряде «Лиза Алерт», пропавший нуждается в медицинской помощи. В день исчезновения был одет в черную куртку, синие джинсы и серые кроссовки. С собой была черная сумка. Приметы мужчины: рост 192 см, худощавое телосложение, русые волосы и серо-зеленые глаза.

ИСТОЧНИК KP.RU