2019-11-16T19:06:58+03:00
Общество

Больше 75 миллионов рублей выделили на подсветку Нижегородского кремля

Все работы должны быть выполнены в течение года
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Нижнем Новгороде планируется обновить подсветку Нижегородского кремля. Об этом сообщается на сайте государственных закупок.

- Электронный аукцион назначен на 27 ноября, - говорится в документации. – Начальная (максимальная цена) контракта составляет 75 миллионов 429 тысяч рублей.

В общей сложности планируется заменить 792 осветительных прибора. При этом количество устанавливаемых распределительных щитов составляет 16 штук.

- Система архитектурно-художественного освещения Нижегородского кремля была спроектирована и смонтирована в 1999 году, - говорится в материалах закупок. - В настоящее время система устарела морально и физически. Все работы должны быть завершены к 25 декабря 2020 года. Источником финансирования является областной бюджет на 2019 и 2020 годы. Заказчиком является управление делами правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На трассе М-7 «Волга» объявляли реверс из-за столкновения иномарки с фурой
В Нижнем Новгороде пропал 35-летний Александр Аникин
Брошюру для молодых родителей выпустят в Нижнем Новгороде
Глеб Никитин поручил благоустроить территорию у ФОКа в Дальнеконстаниновском районе
В Нижегородской области подешевели говядина и рис
Надежда Преподобная стала участницей заседания рабочей группы Госсовета РФ по направлению «Культура»
В Нижнем Новгороде оцифровали 50 тысяч захоронений
Участниками нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» стали 70 предприятий
Росприроднадзор утвердил заключение госэкспертизы по проекту рекультивации Шуваловской свалки
23 передвижных медицинских комплекса приобрел нижегородский Минздрав в 2019 году
Глеб Никитин открыл ФОК в Дальнеконстантиновском районе
Теплые и сухие выходные ожидают нижегородцев
Из-за проведения хоккейного матча перекроют проспект Гагарина около Дворца спорта
ЛУКОЙЛ принял участие в чествовании Чемпиона мира по самбо
Наталья Назарова: «Благодаря губернатору в Нижегородской области ведется комплексная работа по решению социальных вопросов
ХК «Торпедо» обыграл «Сибирь» со счетом 6:2
Нижегородцы задолжали по налогам 20,8 миллиардов рублей
Новогодняя иллюминация появится в Московском районе к 1 декабря
За срыв нацпроектов будут приниматься кадровые решения
Глеб Никитин: «Подобно скорой помощи, «Единая Россия» должна первой включаться в решение всех проблем»
Подросток с подругой делали закладки наркотиков в Нижнем Новгороде
Более тысячи гирлянд и светодиодных консолей украсят Нижний Новгород к Новому году
Молодую мать осудят за падение ребенка с кровати в Нижегородской области
Трассу Выкса - Вознесенское - Сатис ждет капитальный ремонт
Глава сельсовета в Лысковском районе подозревается в афере в землей