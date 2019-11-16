Больше 75 миллионов рублей выделили на подсветку Нижегородского кремля

16 Нояб. 19:06 2019-11-16T19:06:58+03:00

Все работы должны быть выполнены в течение года

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В Нижнем Новгороде планируется обновить подсветку Нижегородского кремля. Об этом сообщается на сайте государственных закупок.

- Электронный аукцион назначен на 27 ноября, - говорится в документации. – Начальная (максимальная цена) контракта составляет 75 миллионов 429 тысяч рублей.

В общей сложности планируется заменить 792 осветительных прибора. При этом количество устанавливаемых распределительных щитов составляет 16 штук.

- Система архитектурно-художественного освещения Нижегородского кремля была спроектирована и смонтирована в 1999 году, - говорится в материалах закупок. - В настоящее время система устарела морально и физически. Все работы должны быть завершены к 25 декабря 2020 года. Источником финансирования является областной бюджет на 2019 и 2020 годы. Заказчиком является управление делами правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области.

ИСТОЧНИК KP.RU