2019-11-16T17:13:30+03:00
Происшествия

На трассе М-7 «Волга» объявляли реверс из-за столкновения иномарки с фурой

В результате аварии погиб 49-летний водитель легковушки
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
Поделиться:
Изменить размер текста:

На 489-м километре федеральной трассы М-7 «Волга» в Лысковском районе было объявлено реверсивное движение из-за серьезной аварии. Об этом сообщили в ФКУ «Упрдор Москва – Нижний Новгород».

- На месте работают сотрудники ГИБДД. Дорожные службы в ближайшее время ликвидируют последствия происшествия, - сообщили в учреждении. - Объезд организован через Княгино и Большое Мурашкино с выездами на федеральную трассу на 472 и 500 километре.

Надо сказать, что на трассе М-7 «Волга» действительно произошла страшная авария.

- По предварительным данным, около трех часов дня 16 ноября водитель автомобиля Daewoo Nexia не справился с управлением и вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с фурой, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области. – В результате аварии погиб 49-летний водитель иномарки. Других пострадавших нет. Сейчас по факту данного происшествия проводится проверка.

Реверсивное движение на трассе М-7 «Волга» сохранялось в течение полутора часов. К 16:40 движение было восстановлено в штатном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Больше 75 миллионов рублей выделили на подсветку Нижегородского кремля
В Нижнем Новгороде пропал 35-летний Александр Аникин
Брошюру для молодых родителей выпустят в Нижнем Новгороде
Глеб Никитин поручил благоустроить территорию у ФОКа в Дальнеконстаниновском районе
В Нижегородской области подешевели говядина и рис
Надежда Преподобная стала участницей заседания рабочей группы Госсовета РФ по направлению «Культура»
В Нижнем Новгороде оцифровали 50 тысяч захоронений
Участниками нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» стали 70 предприятий
Росприроднадзор утвердил заключение госэкспертизы по проекту рекультивации Шуваловской свалки
23 передвижных медицинских комплекса приобрел нижегородский Минздрав в 2019 году
Глеб Никитин открыл ФОК в Дальнеконстантиновском районе
Теплые и сухие выходные ожидают нижегородцев
Из-за проведения хоккейного матча перекроют проспект Гагарина около Дворца спорта
ЛУКОЙЛ принял участие в чествовании Чемпиона мира по самбо
Наталья Назарова: «Благодаря губернатору в Нижегородской области ведется комплексная работа по решению социальных вопросов
ХК «Торпедо» обыграл «Сибирь» со счетом 6:2
Нижегородцы задолжали по налогам 20,8 миллиардов рублей
Новогодняя иллюминация появится в Московском районе к 1 декабря
За срыв нацпроектов будут приниматься кадровые решения
Глеб Никитин: «Подобно скорой помощи, «Единая Россия» должна первой включаться в решение всех проблем»
Подросток с подругой делали закладки наркотиков в Нижнем Новгороде
Более тысячи гирлянд и светодиодных консолей украсят Нижний Новгород к Новому году
Молодую мать осудят за падение ребенка с кровати в Нижегородской области
Трассу Выкса - Вознесенское - Сатис ждет капитальный ремонт
Глава сельсовета в Лысковском районе подозревается в афере в землей