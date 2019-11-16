На трассе М-7 «Волга» объявляли реверс из-за столкновения иномарки с фурой

СЕГОДНЯ 17:13 2019-11-16T17:13:30+03:00

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На 489-м километре федеральной трассы М-7 «Волга» в Лысковском районе было объявлено реверсивное движение из-за серьезной аварии. Об этом сообщили в ФКУ «Упрдор Москва – Нижний Новгород».

- На месте работают сотрудники ГИБДД. Дорожные службы в ближайшее время ликвидируют последствия происшествия, - сообщили в учреждении. - Объезд организован через Княгино и Большое Мурашкино с выездами на федеральную трассу на 472 и 500 километре.

Надо сказать, что на трассе М-7 «Волга» действительно произошла страшная авария.

- По предварительным данным, около трех часов дня 16 ноября водитель автомобиля Daewoo Nexia не справился с управлением и вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с фурой, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области. – В результате аварии погиб 49-летний водитель иномарки. Других пострадавших нет. Сейчас по факту данного происшествия проводится проверка.

Реверсивное движение на трассе М-7 «Волга» сохранялось в течение полутора часов. К 16:40 движение было восстановлено в штатном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU