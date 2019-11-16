2019-11-16T14:41:54+03:00
Общество

В Нижнем Новгороде пропал 35-летний Александр Аникин

Мужчина ушел из дома еще 8 ноября и до сих пор не вернулся
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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В Нижнем Новгороде пропал 35-летний Александр Аникин. ФОТО: ПСО "Лиза Алерт"В Нижнем Новгороде пропал 35-летний Александр Аникин. ФОТО: ПСО "Лиза Алерт"
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В Нижнем Новгороде пропал 35-летний Александр Александрович Аникин. Его местонахождение неизвестно с 8 ноября. Предполагается, что он может быть в любом районе Нижнего Новгорода и Нижегородской области. Об этом сообщается на сайте поискового отряда «Лиза Алерт».

- Известно, что мужчина нуждается в медицинской помощи, - говорится в сообщении на сайте поискового отряда. – В день исчезновения был одет в черную куртку, синие джинсы и серые кроссовки. При себе у него была черная сумка.

Также волонтеры распространили приметы разыскиваемого мужчины: рост 192 сантиметра, худощавое телосложение, русые волосы и серо-зеленые глаза.

Информационным организатором поисков выступает Татьяна Хирург. С ней можно связаться по телефону 89308000701.

Напомним, в Нижегородской области прекращены поиски 61-летней Татьяны Горбатсковой. 15 ноября она была найдена погибшей. Известно, что женщина ушла из дачного домика в деревне Чичерево Володарского района еще 18 мая. С тех пор о ее местонахождении ничего не было известно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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