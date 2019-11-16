Брошюру для молодых родителей выпустят в Нижнем Новгороде
В Нижнем Новгороде собираются выпустить брошюру для молодых родителей. Данный проект реализуется в рамках национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». Об этом сообщили в объединенном проектном офисе правительства Нижегородской области и госкорпорации «Росатом».
- Рождение детей – это важное событие в жизни каждой семьи, когда необходимо больше внимания уделять своему ребенку, - отметила директор ЗАГСа Нижегородской области Ольга Краснова. - Поэтому мы собрали всю информацию о госуслугах в одной брошюре - это позволит миновать очереди и сэкономить время и деньги на лишние поездки в разные учреждения. Она станет своеобразным путеводителем для родителей новорожденных и тех семей, в которых еще только готовятся завести ребенка.
Уже известно, что получить такую брошюру можно в органах ЗАГС, родильных домах и МФЦ. К слову, в рамках проекта тематические лекции по этим вопросам уже проводятся в женских консультациях, родильных домах и отделах ЗАГС.
- Благодаря этому проекту информированность граждан увеличится до 90% и вдвое сократится время получения госуслуг - с 24 до 12 дней, - отметила Ольга Краснова.
Также с электронной версией буклета можно ознакомиться на сайте управления регионального ЗАГСа.
ИСТОЧНИК KP.RU