2019-11-16T13:35:46+03:00
Общество

Брошюру для молодых родителей выпустят в Нижнем Новгороде

Там будет собрана вся информация о госуслугах, необходимых при рождении ребенка
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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В Нижнем Новгороде собираются выпустить брошюру для молодых родителей. Данный проект реализуется в рамках национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». Об этом сообщили в объединенном проектном офисе правительства Нижегородской области и госкорпорации «Росатом».

- Рождение детей – это важное событие в жизни каждой семьи, когда необходимо больше внимания уделять своему ребенку, - отметила директор ЗАГСа Нижегородской области Ольга Краснова. - Поэтому мы собрали всю информацию о госуслугах в одной брошюре - это позволит миновать очереди и сэкономить время и деньги на лишние поездки в разные учреждения. Она станет своеобразным путеводителем для родителей новорожденных и тех семей, в которых еще только готовятся завести ребенка.

Уже известно, что получить такую брошюру можно в органах ЗАГС, родильных домах и МФЦ. К слову, в рамках проекта тематические лекции по этим вопросам уже проводятся в женских консультациях, родильных домах и отделах ЗАГС.

- Благодаря этому проекту информированность граждан увеличится до 90% и вдвое сократится время получения госуслуг - с 24 до 12 дней, - отметила Ольга Краснова.

Также с электронной версией буклета можно ознакомиться на сайте управления регионального ЗАГСа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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