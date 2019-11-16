Глеб Никитин поручил благоустроить территорию у ФОКа в Дальнеконстаниновском районе

СЕГОДНЯ 11:19 2019-11-16T11:19:29+03:00

Сейчас около него нет нормальной парковки

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил благоустроить территорию возле нового физкультурно-оздоровительного комплекса «Энергия». Он обратил внимание, что рядом со спортивным комплексом нет нормальной парковки. Соответствующее поручение было дано в ходе рабочей поездки главы региона в Дальнеконстантиновский район.

- Сейчас в регионе уровень занимающихся спортом около 40%, а к 2024 году стоит задача повысить эти показатели до 55%, - напомнил Глеб Никитин. - Для этого реализуется национальный проект «Демография», федеральный проект «Спорт-норма жизни» и мы видим, насколько важно появление таких региональных спортивных объектов для решения этой задачи.

Напомним, 15 ноября глава региона принял участие в открытии физкультурно-оздоровительного комплекса «Энергия» в Дальнем Константинове. В ходе открытия губернатор осмотрел ледовую арену, залы бассейнов, дзюдо, кинозал, тренажёрный и универсальный спортивный зал.

- Мне очень приятно видеть здесь и детей, и старшее поколение. Все они уже занимаются в оздоровительной группе в бассейне. Надеюсь, что здесь будет стопроцентная загрузка, - рассказал Глеб Никитин. - Уверен, что оснащённость этого ФОКа удовлетворит потребности всех жителей района, которые хотят заниматься спортом.

ИСТОЧНИК KP.RU