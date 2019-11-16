2019-11-16T10:58:00+03:00
Общество

В Нижегородской области подешевели говядина и рис

Также снизились цены на лук, курицу и сахар
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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За последнюю неделю в Нижегородской области подешевели рис, говядина и сахар. Об этом сообщает региональное министерство экономического развития и инвестиций со ссылкой на Нижегородстат.

- По данным службы статистики за период с 5 по 11 ноября в регионе снизились цены на говядину на 1,6%, на сахар – на 2,3% и на рис – на 1,8%, - говорится в сообщении регионального министерства экономического развития и инвестиций. – Кроме того, за эту же неделю в Нижегородской области подешевели лук, куриное мясо и свежемороженая рыба.

Напомним, по данным Росстата, стоимость условного продуктового набора в Нижегородской области на 7,1% меньше среднероссийского показателя. Также в сентябре снизились цены на рыбу, сахар, муку и кондитерские изделия. Произошло снижение цен и на сезонные овощи.

- Но, очевидно, что сезонным бывает не только снижение, но и рост. Очень прошу коллег продолжать держать «руку на пульсе», - обратился губернатор Нижегородской области Глеб Никитин к руководителю Нижегородского управления антимонопольной службы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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